Per festivar il giubileum da 25 onns da l'emissiun Impuls er cun las Rumantschas ed ils Rumantschs da la diaspora, ha gì lieu la segunda lectura da «Sin il viv!» dumengia, ils 25 da favrer 2018, a Turitg. Il public ha chattà la via tras il labirint da l’agentura da communicaziun e design GEYST per tadlar impuls novs e vegls legids «live».

Era diversas auturas e divers auturs d’Impuls abitan giu la Bassa, sco il giuven Carlo Beer, ch’è creschi si a Sedrun ed ha studegià reschia da film e librettist a la Scol'auta d’art a Turitg (ZHdK). El ha prelegì quatter impuls subtils che tematiseschan solitaritad e brama da pudair sortir da l’isolaziun, saja quai en l’inscunter cun utschels en la citad, ubain en ina relaziun tranter um e dunna suenter in grev accident, sco en ses pli nov impuls «Retuorn».

Dapi passa 40 onns abita il scriptur Benedetto Vigne gia a Turitg. Dapi 1998 scriva el per l’emissiun Impuls e tematisescha adina puspè il mund urban, ma er il mal da muntognas en ses texts. Per quest'occurrenza ha el scrit in nov impuls che ha manà lunsch davent las audituras ed als auditurs da citad ubain vitg – numnadamain fin sin la glina, nua ch’ina dunna abita.

La scriptura Romana Ganzoni ha prelegì impuls da lieus impurtants per ella a Turitg sco il café Espressino a la staziun da viafier, ubain il bogn da flum Unterer Letten. Aposta per la lectura da «Sin il viv!» ha ella scrit in impuls sur d’ina nova invenziun: tschagulas che na fan betg pli cridar.

La scriptura Chatrina Josty, ha legì impuls en connex cun ses cudesch «Barbacor» che raquinta da la generaziun Y, ed in impuls deditgà a la Buckhauserstrasse.

En tut han Carlo Beer, Romana Ganzoni e Benedetto Vigne legì 16 impuls en fila ed han raquintà sur dal process dal scriver. Suenter la lectura hai dà in aperitiv per tuts ed in barat animà cun il public.