La dumengia ils 3 da zercladur 2018 è «Sin il viv!» , la turnea da lecturas per festivar il giubileum da 25 onns da l'emissiun Impuls, sa fermada per la terza giada, quai en l’imposanta halla da construcziun da la lainaria Uffer SA a Savognin.

Radund 40 persunas èn vegnidas per tadlar impuls novs e vegls legids «live» da las trais auturas or da la regiun Rina Steier, Dominique Dosch e Zegna Pittet-Dosch e dal autur Puter Göri Klainguti.

Tuts quatter han scrit novs impuls aposta per il lieu da la lectura che tractan da laina in diversas furmas. Uschia ha il text da la giuvna autura Dominiqe Dosch tut al public per il maun ed envidà sin in viadi intern tras il guaud da sia uffanza a Tinizong. Dal grond fieu dals emprims d’avust raquinta l’impuls che Göri Klainguti ha prelegì, il fieu che arda la laina e la transfurma en fim ed uschia en aria. Plinavant ha scrit l’autura Zegna Pittet-Dosch, duos impuls aposta per la lectura a Savognin, er sur da laina ma in furma reducida numnadamain sco fessels. Ils duos texts raquintan a moda satirica dal grond art dal far stgandlers. E Rina Steier ha sa fatg patratgs co cha la laina ans accumpogna entras nossa vita, da la tgina enfin las quatter aissas dal vaschè.

En tut han Dominique Dosch, Göri Klainguti, Zegna Pittet-Dosch e Rina Steier legì 16 impuls en fila ed han raquintà sur dal process dal scriver ed er sur dals blers differents resuns ch’els survegnan dal public dal Radio Rumantsch. Suenter la lectura hai dà in apéritiv per tuts ed in barat animà cun il public.