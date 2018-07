Legenda: Sin il viv! a Guarda RTR

La scriptura Rut Plouda (*1948) scriva gia dapi l’onn 1998 per l’emissiun Impuls. Famusa è ella surtut per ses raquint «Sco scha nüglia nu füss» e per sias poesias. Rut Plouda raquinta savens da muments efemers en ses mintgadi ed als descriva cun blera finezza ed eloquenza.

Il mintgadi sco mamma da dus uffants e dunna giuvna ch’è schurnalista, ma era scriptura, èn ils temas principals dals Impuls actuals da Fadrina Hofmann (*1982). Ses Impuls èn d’udir al Radio Rumantsch dapi l’onn 2006.

Il scriptur sursilvan Arnold Spescha (*1941) è enconuschent per sias poesias ch’èn vegnidas publitgadas en divers cudeschs. Ma Arnold Spescha scriva era prosa: dapi l’onn 2012 è el d’udir en l’emissiun Impuls.

Il quart scriptur che prelegia a la lectura da «Sin il viv!» a Guarda è il Jauer Plinio Meyer (*1962). Dapi l’onn passà scriva el per ils Impuls dal Radio Rumantsch essays spiertus d’observaziuns da noss diever da la lieunga e tscharvè.

Suenter Guarda segua la tschintgavla lectura da «Sin il viv!» dumengia, ils 26 d’avust 2018 a las 16:30, sin il bain puril «La Muota» dad Ingrid ed Alexander Casanova a Lumbrein. Là legian Carin Caduff, Asa S. Hendry, Myriam Pelican ed Arnold Rauch lur texts – Impuls che raquintan tranter auter da vatgas emoziunalas ed umans cun cornas. Sco adina è la lectura publica e l’entrada libra.

