Mintga damaun, cura ch’el mulscha las vatgas, taidla Alexander Casanova l’impuls dal Radio Rumantsch. Cura che quel vegn al radio, sa il pur ch’el ha anc ventg minutas peda avant da stuair manar il latg per la latgaria. L’impuls fa part da ses mintgadi, precis sco era tar bleras e blers auters che taidlan Radio Rumantsch.

Per engraziar al public per ses grond interess vi da l’emissiun envida RTR en collavuraziun cun la Lia Rumantscha da vegnir a tadlar impuls prelegids «live» là, nua che l'emissiun vegn uschiglio tadlada: En ils lieus dal mintgadi da las audituras e dals auditurs – en stivas e lavuratoris, en il salun da coiffeur e la fin d’avust en la stalla da la famiglia Casanova a Lumbrein. Là vegnan Carin Caduff, Asa S. Hendry e Myriam Pelican sco era l’autur Arnold Rauch a preleger vegls e novs impuls davart stumis da vatgas, umor da giaglinas, puschineras tgemblas u era da la glisch lumneziana extraordinaria.

Il public po s’allegrar sin impuls che evoceschan scuffel u las larmas orasum, impuls pensivs per s’introvertir u che sbrinzlan ed animeschan da discutar a tut pudair – litteratura rumantscha che tutga sin il viv!

Maletg 1 / 4 Legenda: Carin Caduff mad Maletg 2 / 4 Legenda: Asa S. Hendry mad Maletg 3 / 4 Legenda: Myriam Pelican mad Maletg 4 / 4 Legenda: Arnold Rauch mad

Impuls – dad auturAs etabliadAs e da juniorAs

Ils «Impuls» èn stads definids sco in patratg per cumenzar il di da las audituras e dals auditurs dal Radio Rumantsch; èn però adina er stads promoziun da litteratura e lectura rumantscha e surtut intimaziun per differentAs auturAs giuvnas u pli vegliAs da cumenzar a scriver e publitgar. Uschia scriva Arnold Rauch, il pli vegl autur da «Sin il viv!» a Lumbrein, pir dapi l’onn passà per l’emissiun Impuls. Arnold Rauch, oriund da Ftan, è cineast e schurnalist e viva a Cuira. Avant bundant 30 onns è cumparida sia chanzun legendara «Il mariner». Arnold Rauch ha scrit er texts litterars da differents geners ch’èn tranter auter vegnids publitgads en la «Litteratura» da l’Uniun per Litteratura Rumantscha.

La pli giuvna scriptura che prelegia en stalla da la famiglia Casanova è Asa S. Hendry (alias Stina Hendry) che creschida si a Vella. Ella ha fatg matura quest onn, fa teater, va ad alp e scriva. Dal 2015 è cumparì ses emprim roman da fantasia «Emalio» tar la Chasa Editura Rumantscha ch’ella ha scrit ensemen cun Flurina Albin. Dapi lura scriva Asa S. Hendry suletta, e quai cun grond success. Per exempel ha ella gudagnà il Premi Term Bel l’onn 2016 e l’atun da quest onn publitgescha ella ses emprim roman tar la Chasa Editura Rumantscha.

Er lumneziana è l’autura Carin Caduff che lavura er anc sco pedagoga sociala en il chantun Argovia. Carin Caduff scriva lirica e prosa. Ses texts en vegnids publitgads dentar auter en la «Litteratura 35» cumparida dal 2016 pro l’Uniun per la Litteratura Rumantscha.

La quarta autura da quest quartet empermettent è Myriam Pelican-Camenisch che scriva impuls dapi l’onn 2011. Ella ha frequentà il seminari scolastic a Cuira. Suenter ha ella lavurà sco redactura tar il Radio Rumantsch. Uss è ella scolasta, pura, mamma e cura ch'i va, scriva ella per exempel prosa curta spiertusa en il pli bel dialect da Domat per l’emissiun Impuls.

La turnea è publica, l’entrada libra e per finir la saira datti mintgamai in aperitiv preparà dals ospitants per far printgas sin la litteratura rumantscha.

Viva!