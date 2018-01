Perquai envida RTR, en collavuraziun cun la Lia Rumantscha, da festegiar il giubileum da 25 onns Impuls cun la turnea da lectura: «Sin il viv!» Durant l’onn 2018 èn planisadas set lecturas, e quai là nua ch’ils Impuls vegn uschiglio tadlads, en ils lieus dal mintgadi da las audituras e dals auditurs da radio, pia en stivas e stallas, en lavuratoris e curtins. Mintgamai quatter auturas ed auturs prelegian novischems impuls anc mai publitgads, ma era Impuls ch’èn vegnids scrits gia avant onns aposta per la rubrica dal Radio Rumantsch.

Entschatta il 1993

Di per di emetta RTR l’emissiun Impuls, in patratg per cumenzar il di da las audituras e dals auditurs da radio. Istorgias vairas u bain inventadas. Texts leghers, poetics, trists, experimentals, meditativs, critics e savens cun ina nota persunala. Cun ils onns èn ils Impuls quasi daventads in agen gener litterar rumantsch, e la rubrica ha survegnì ina impurtanta muntada en la promoziun da la litteratura rumantscha. Durant ils ultims 25 onns èn vegnids scrits, legids ed emess passa 9’000 Impuls.

Maletg 1 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 2 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 3 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 4 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 5 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 6 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 7 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 8 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 9 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 10 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 11 / 12 Legenda: RTR grafica Maletg 12 / 12 Legenda: RTR grafica

Actualmain scrivan scripturas e scripturs etablids sco per exempel Leo Tuor, Göri Kleinguti, Rut Plouda u Dumenic Andry impuls. Ma era per scripturas che fan gist pass impurtants en lur carriera litterara sco Romana Ganzoni, Gianna Olinda Cadonau u Chatrina Josty u lura era per scrivents anc main enconuschents sco Dominique Dosch, Carin Caduff, Stina Hendry u Carlo Beer, è la rubrica dal Radio Rumantsch ina plattafurma bainvesida.

Las datas Sedrun: dumengia, 28-01-2018, 16:00, en la Garascha Oberalp

dumengia, 28-01-2018, 16:00, en la Garascha Oberalp Turitg: dumengia, 25-02-2018, 16:00, en l'agentura da reclama Geyst Ulteriuras datas suondan …

Las redacturas da l’emissiun Impuls, fin 2016 era quai Rita Uffer e dapi lura Flurina Badel, han adina er gì ina funcziun da tschertgatalents. Ed uschia han pliras auturas e plirs auturs fatg lur emprim pass litterar cun scriver impuls. Ad auters ha la rubrica pussibilità da publitgar cuntinuadamain ed uschia tgirar e perfecziunar il scriver.

Varsaquants impuls u texts elavurads d’impuls èn vegnids publitgads en gasettas, revistas u ediziuns. Per exempel Leo Tuor «Il cavegl grisch» (OSG,2008), «Uondas» da Dumenic Andry (Ediziun Mevina Puorger, 2008), «Istorgias da Trantertemp» da Benedetto Vigne (Apart, 2006), «Impuls» Litteratura 28 (ULR, 2006) u lura l’ediziun «Impuls» da la Chasa Paterna 127 (UDG, 2008). Adina puspè vegnan er translatads texts dad autras linguas, uschia hai dà quest onn impuls en collavuraziun cun la scriptura tudestga Elke Heidenreich e quest onn datti ina seria d’impuls da Jens Nielsen.

RR Impuls dal di