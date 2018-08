Er la sisavla prelecziun da «Sin il viv!», la turnea da lecturas per festivar il giubileum da 25 onns da l'emissiun Impuls dal Radio Rumantsch, ha chattà buna accoglientscha. Dumengia ils 26 d’avust 2018 è «Sin il viv!» sa fermà sin il bain puril «La Muota» da la famiglia Casanova a Lumbrein. Passa 90 persunas èn vegnidas per tadlar impuls novs e vegls legids «live» da las trais auturas ord la regiun Carin Caduff, Asa S. Hendry e Myriam Pelican-Camenisch e da l’autur engiadinais Arnold Rauch.

Tuts quatter han scrit e prelegì texts che han da far cun l’occurrenza: ina prelecziun litterara en ina stalla en Val Lumnezia. Uschè ha Arnold Rauch prelegì l’impuls divertent cul titel “Nomen est Omen” che tracta ses num da famiglia betg propi rumantsch en congual cun las schlattainas da tschellas trais auturas ch’han prelegì en stalla a Lumbrein.

Myriam Pelican-Camenisch ch’è er pura ha deditgà ses impuls “In pur en vacanzas” a quella unica emna da vacanzas al sulegl ch’è bain preziusa ma eba er adina periclitada entras il mintgadi spess sin puraria. Carin Caduff ha prendì cun ella il public sin in viadi auditiv tras la Val Lumnezia enfin tar in da ses lieus preferids “Buolas”. Ed Asa S. Hendry, er in giuvna Lumneziana, ha prelegì l’impuls “La stad dil cor” ch’è in omagi ad in caracteristicum da la cuntrada lumneziana: in plaun cuvert cun naiv en furma da cor.

La stalla è stada fullanada cun public, uschè che l'applaus è stà grond e l'aperitiv delizius cun agen chaschiel e paunets fatg en chasa ch'è Ingrid ed Alexander Casanova han preparà è vegni mangià cun gust.