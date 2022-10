Blers giuvens na survegnan betg pli ina plazza fixa. Las interpresas dattan ils davos dus, trais onns be in contract a temp limità. Ellas guardan be sin sasezzas. E persunas pli veglias chattan nagina lavur ni han bregia da midar plazza malgrà mancanza da persunal qualifitgà. Daco è quai uschia?

Che persunas giuvnas scoladas survegnan suenter avair terminà in emprendissadi cun success be ina plazza a temp limità ni ina plazza da praticum n'è betg gist per Yvonne Filli. Ella ha recrutà persunal per segiradas, fiduziaris, firmas dad IT, farma e chemia e s’engascha per equiliber tranter lavur e viver.

Quai na chat jau betg gist per ils giuvens.

audio Il sistem da lavur na funcziuna betg 12:59 min, ord Vita e cretta dals 05.10.2022.

Fitg blers giuvens investeschan blera energia en lur scolaziun. Fan la matura e van a studegiar. Ma i na dovra betg tut quests studegiads. Ella sa: «Blers studegiads na lavuran suenter betg sin la professiun ch’els han studegià.» Igl è impurtant ch’i dat er persunas che fan in emprendissadi e che sa scoleschan là vinavant. Ed en connex cun las firmas manegia Yvonne Filli ch’ellas duessan plazzar persunas cun las dretgas qualificaziuns.

Persunas ch’avessan las dretgas cumpetenza na survegnan betg ina plazza perquai ch’ellas n’han betg studegià.

Pervia da la situaziun tendida sin la fiera da lavur saja uss in bun mument per giuvens ni persunas che vulan reentrar en il mund da lavur da chattar plazza. Ni per pli vegls da far ina midada. Las pretensiuns valan per omaduas partidas.

Igl è gist che la flexibilitad che las interpresas pretendan dals giuvens vegn er pretendida dals giuvens envers las interpresas.

