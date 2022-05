Sa la mort era esser in'amia? Tge prestan la medischina e la tgira palliativa? E sa era cultura, per exempel litteratura u design purtar in zic levgiament en il process dal murir? E sche gea, co quai?

Dumondas tractadas en l'exposiziun cun il titel «The End – My Friend? Umsorgt in den Tod». In'exposiziun ch'è da vesair actualmain en il Forum dal Santeri da la citad da Turitg. Quai è in center da servetsch per dumondas en connex cun murir, la mort, sutterrar ed esser en cordoli. Supplementarmain porscha il Forum dal Santeri er ina tribuna per cultura, per exempel per exposiziuns.

Jau pens che dignitad è in fitg impurtant aspect a la fin d’ina vita. Per in pazient u ina pazienta munta quai per exempel, ch’el u ella vegn accumpagnada, respectada e tractada sco individi. Ma era la dignitad d’ina persuna morta è centrala. Tar nus en l’uffizi da sepultura vegn per exempel mintga defunct e mintga defuncta salidada vinavant cun ses num, era sch’el u ella na dat nagina resposta pli.

En «The End – My Friend? Umsorgt in den Tod» raquintan persunas da la tgira palliativa las istorgias tristas, commoventas ed era divertentas dals pazients e da las pazientas ch'ellas han accumpagnà en la mort. Dudesch scripturas svizras da renum sco Sibylle Berg, Ruth Schweikert, Milena Moser u era l'Engiadinaisa Romana Ganzoni raquintan lur istorgias persunalas en connex cun il murir ubain cun la mort. E Bitten Stetter, ina designra da success e professuressa per design a la Scola auta turitgaisa dals arts, preschenta sias atgnas, novas creaziuns dad objects ch'ins enconuscha en connex cun la tgira – il tegn da letg, la scadiola da malsauns ubain la chamischa d'ospital.

Quests objects transfurmads duessan porscher in access sensitiv a la fin da la vita en la tgira palliativa.

1 / 7 Legenda: Uschia pudess il tegn dal letg tenor l'artista Bitten Stetter era vesair ora. © Final Studio 2 / 7 Legenda: Objects da Bitten Stetter en l'exposiziun. © Mina Monsef/Final Studio 3 / 7 Legenda: Objects da Bitten Stetter en l'exposiziun. © Mina Monsef/Final Studio 4 / 7 Legenda: In sguard en l'exposiziun «The End – My Friend». © Friedhof Forum Zürich 5 / 7 Legenda: La designra e professuressa per design a la Scola auta turitgaisa dals arts Bitten Stetter. © ZHdK Regula Bearth 6 / 7 Legenda: Il manader dal Forum dal Santeri a Turitg Reto Bühler. Tina Ruisinger zVg 7 / 7 Legenda: L'exposiziun ha lieu en il bajetg d'entrada marcant dal santeri Sihlfeld a Turitg. RTR, Olivia Spinatsch

