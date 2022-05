Ina ditga è in raquint che cuntegna bain chaussas vairas, dentant er parts inventadas che fan savens in zic tema. En ils raquints vai savens per spierts, strias, draguns u diavels, però era per figuras istoricas. Bleras ditgas sa refereschan sin lieus existents e per part era sin eveniments capitads. Cuntrari a quai èn paraulas cumplainamain inventadas.

Ditgas èn savens explicaziuns per chaussas inexplitgablas.

audio Part 1 – Ditgas 09:50 min, aus Vita e cretta vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 9 minutas 50 Sekunden.

En Svizra, cunzunt en il territori alpin, èn ditgas vegnidas dadas vinavant dapi tschientaners. Bleras èn vegnidas messas en scrit en il 16avel tschientaner. I dat era numerusas ditgas rumantschas, pliras tschient èn da chattar en la crestomazia. Talas ditgas stattan en il center da l'exposiziun «Territori alpin mitic» ch'il Forum per istorgia svizra a Sviz mussa da l'avrigl enfin l'october.

Las ditgas èn in bain cultural che ‹viandescha›. Cunquai che ditgas vegnivan raquintadas, vegnivan ellas avant en plirs lieus, simplamain mintgamai en in auter mantelet. Ditgas, quai è insatge che viva.

Vita e cretta ha fatg ina visita a l'exposiziun cun la curatura Pia Schubiger e va a la tschertga da l'origin e da la derasaziun da las ditgas or dal territori alpin. Er uschia stattan en il center la funcziun e l'effect da las ditgas.

audio Part 2 – L'exposiziun 06:35 min, aus Vita e cretta vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 6 minutas 35 Sekunden.

Per uffants e giuvenils pudessan ditgas esser in chaussa utila per emprender a distinguer vardad e nunvardad en temps da fake news.

Fotografias da l'exposiziun