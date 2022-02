Sclerir davart modas da terapia sombras – per il magazin online «Rec» da SRF ha retschertgà il reporter Livio Chistell en il mund da las terapias da conversiun. A la Vita e cretta raquinta el da sias experienzas cun in tema spinus.

Curar omosexualitad – tge che para dad avair in odur da temps passads e reschims reacziunaris è realitad actuala en Svizra: Tscherts circuls ecclesiastics na crajan betg be che l’omosexualitad saja ina malsogna, ma anzi ch’els disponissan da l’instrumentari per curar quella ed insumma tut las orientaziuns sexualas che na correspundan betg a lur maletg d’in mund en tut sias colurs.

Terapias sombras en il focus

N’er betg mes collega Livio Chistell sa saveva s'imaginar quai – fin ch’el è s’expost sez a talas «terapias da conversiun». En plirs inscunters ha el gì da far cun sustegn tras discurs, ma er cun l'emprova da stgatschar l'omosexualitad cun agid dad in'uraziun e Jesus Cristus. Las experientschas ed ils inscunters ha il schurnalist documentà per il magazin online «Rec» da SRF.

Ina documentaziun che ha bittà undas. Da quellas undas, da sias experientschas, ma er da la terapia da conversiun quinta Livio Chistell questa dumengia en la Vita e cretta.

«Terapias da conversiun» èn in tabu

Quantas da questas «terapias da conversiun» che vegnan fatgas en Svizra n’è betg enconuschent. N’er betg enconuschent saja, quantas persunas ch’èn involvadas en il tema, di Livio Chistell.

L’organisaziun Pink Cross schazegia ch’igl sa tracta en Svizra da radund 7'000 uffants e giuvenils ad onn, che vegnan victimas dad ina terapia da conversiun. Per il Grischun fetschia quai 186 uffants e giuvenils, ha sinaquai calculà il center da giuventetgna queer da Treff.LGBT+ da Cuira.

L'inscunter da giuventetgna queera Treff.LGBT+ Avrir la box Serrar la box Legenda: Las localitads dal center a Cuira èn avertas a mintgin*a. mad En il Grischun han persunas, che han dumondas u dubis davart lur orientaziun sexuala, in lieu per tematisar tut quai: A Cuira en la citad veglia datti il center da giuventetgna queer treff.LGBT+. Tenor sia pagina en la rait è el l’unic center da lavur da giuventetgna professiunala in Svizra cun punct da paisa LGBTIAQ+ . Il center sa drizza a persunas giuvnas u giuv*nas creschid*as fin 27 onns – sut il motto: «Rumper ord la eteronormatività, sfunsar en vita queera – e quai mo cun persunas da la medema vegliadetgna». Queer è per il center da giuventetgna ina noziun communabla per omo-, bi- e pansexual, asexual, intersexual e transgender, che includa a tut*tas e n’excluda a nagin*.

En Svizra u en el Grischun n'èn questas terapias betg scumandadas

Tranter expertas ed experts è cler, che gia il num terapia è sbaglià en quest connex. In’orientaziun sexuala na sappia betg vegnir midada. En Svizra han singuls chantuns scumondà terapias da conversiun. Ultimamain è s’exprimida la regenza san gallaisa per in scumonda da terapias da conversiun.

En il Grischun era la situaziun da persunas LGBTQ en l’october 2019 bain gia curt tema en il Grond Cussegl en connex cun ina statistica. Ma il grondcussglier Pascal Pajic n’era betg sa mussà cuntent dal tractament da la tematica. Quel mussia «che temas LGBTQ na saja betg anc arrivads en la politica actuala».

Er persunalitads religiusas en tut il mund pretendan in scumond

Terapias da conversiun èn er tema en la «Proclamaziun da la sontgadad da la vita e la dignitad da tut ils umans». Quella è vegnida lantschada ils 28 da schaner 2021 – e quai da passa 400 persunalitads a las testas da differentas cuminanzas religiusas en tut il mund, sco per exempel l’uvestg Desmond Tutu. La proclamaziun pretenda da scumandar tut las furmas da terapia da conversiun: