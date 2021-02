50 onns dretg da vuschar per las dunnas – e la baselgia

«La Bibla n’è betg per il dretg da vuschar da las dunnas», questa frasa scriva il reverenda refurmà Martin Accola en ina carta da lecturs en la gasetta Fögl Ladin. Tuttina appellescha el als lecturs da dir Gea al dretg da votar ed eleger da las dunnas – «sco in act da la giustia e da la conscienza cristiana.» Tut auter tuna quai per part dals ravugls catolic-conservativs avant 50 onns.

Tge arguments cunter il dretg da votar da las dunnas che vegnivan propagads, tge che quels avevan da far cun la confessiun e pertge che era la baselgia catolica ha finalmain tuttina pledà per il dretg da votar da la dunna avant 50 onns, quai udis en quest’ediziun da «Vita e cretta».