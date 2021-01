Baselgia Favugn

En la baselgia da Favugn duain ils bancs svanir. Enstagl vulan ils da Favugn metter ina gronda maisa amez baselgia, ina maisa per 48 persunas.

Dapli ch’ins cumenza a ponderar, dapli fa quai senn.

En sasez vulevan ils da Favugn be midar il stgaudament. Ma cun ponderar in zic pli lunsch è la plaiv vegnida tar la conclusiun da manar lur baselgia en in futur viv. Cun l’idea da la maisa vegn la baselgia er pli flexibla, flexibla per radunanzas, per concerts, per cults divins en las pli differentas furmas.

Ina maisa da 12 meters, nagins bancs? La glieud ha prendì si quai bain.

Sper la baselgia duai er dar midadas tar l’entrada che duai survegnir in tetg. Ed er tar il santeri duai dar midadas. La plaiv da Favugn è uss cun in crowdfounding a la tschertga da finanzas per pudair realisar lur project d’ina baselgia amez il vitg, amez la vita.

