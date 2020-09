Nus umans avain gugent, sche las chaussas en nossa vita èn per gronda part previsiblas e han in tschert urden. Sche nus perdin la controlla, per exempel en cas da sperditas, malsognas, malsegirezzas u auter, crudain nus savens en ina rusna, perdain schizunt curaschi e voluntad da viver. Deplorablamain na van las chaussas en la vita betg adina tenor noss giavischs – u forsa per fortuna betg?

Nus avain l'incarica da surpigliar responsabladad per nus sezs e per noss mund.

La teologa ed assistenta pastorala da la plaiv da Glion Flurina Cavegn-Tomaschett reflectescha davart crisas persunalas e crisas d’ina entira societad. Tge è sa midà en congual cun pli baud? Sco san ils umans supportar talas crisas, per exempel da maniera spirituala? Tge rolla gioga la cuminanza? E tge savain nus emprender ord crisas?