Nira Bigger aveva otg onns cura che la diagnosa da ses bab era vegnida: Ses mal dal dies era in cancer en l’ossa ed il verdict dals medis era «anc sis mais». Ils sis mais han durà sis onns. Sis onns, en ils quals l'entira famiglia, mamma, quatter uffants ed il bab han cumbattì tuts ensemen cunter la malsogna – invan.

Peter Bigger è mort il zercladur 2018 cun 42 onns. Curt suenter ha Nira decis da scriver si l’istorgia da quest cumbat. Il resultat è in cudesch da 60 paginas – la lavur finala per ses temp da scola obligatoric ed al medem mument in sustegn per puspè fitgar pe en la vita.

Nira Bigger e ses bab Peter.

L'emna passada era in auter mument impurtant per Nira Bigger. Ensemen cun sia mamma ha ella savì surdar a la Lia grischuna cunter il cancer 2'000 francs – 2'000 francs ch'èn vegnids ensemen cun vender il cudesch. Nira spera da savair vender anc dapli cudeschs, il link avra en ina nova fanestra. Cun sia lavur vul ella er pussibilitar ad auters uffants u giuvenils da survegnir infurmaziuns scrittas dad ina persuna en la medema vegliadetgna.

Ma Nira Bigger vul anc dapli. Sper ses giarsunadi en la tgira, lavura ella vi dad in segund cudesch. Il cudesch duai gidar a ses figliol da 3 onns da chapir, nua ch'il Neni Peter, ch'è sin tantas fotografias, è uss – en tschiel.

Legenda: Regurdanza e sustegn – Nira Bigger ed il cudesch da sias experientschas cun il cumbat e la mort da ses bab. MAD/ Nicole Ruffner