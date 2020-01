L'onn 2016 ha Martin Bearth publitgà ses emprim cudesch cun textins curts per il mintgadi. «Sin vias e sendas tras dis ed onns» ha el dà sco titel. Igl èn istorgias ch'el aveva duvrà en ses predis durant ils decennis ch'el ha lavurà sco spiritual catolic en la Surselva. Suenter ses pensiunament cun 75 onns ha el sentì in tschert vacum, el sa sentiva sco pastur senza muntanera.

Jau hai vulì emplenir quest vacum en mai cun scriver istorgias e raquints curts.

Uss, l'atun 2019, ha el publitgà in segund cudesch: «Glisch el tunnel». Er quest cudesch duai esser in accumpagnader per tut las persunas che tschertgan respostas sin dumondas davart il senn da la vita u er dumondas davart Dieu en nossa vita.

Nus avain visità l'autur en ses dachasa a Mustér e pudì discutar cun el davart sia motivaziun da scriver e sias ponderaziuns per ses cudeschs.

Dus exempels da texts or dal cudesch:

