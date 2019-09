Mintg’onn concertescha il chor grischun inteR kultuR en in auter pajais, e quai ensemen cun in chor da partenari dal lieu. Avant trais emnas èn ils chantadurs grischuns turnads dad ina claustra franciscana sper Sarajevo. Il repertori da chanzuns spiritualas ha il chor sviluppà e preschentà là ensemen cun il chor Pontanima, in chor inter-religius da la Bosnia.

Legenda: Ils dus chors Pontanima (Bosnia) ed inteR kultuR (Grischun) èn sin turnea cuminaivla. Davantvart la dirigenta Alma Aganspahic ed il dirigent Fortunat Frölich. MAD

Remartgabel: il dirigent dal choR inteR kultuR, Fortunat Frölich, sa numna sez ateist. E per el èsi plinavant impurtant che chanzuns na vegnan betg be chantadas, ma er chapidas, cunzunt sch’i sa tracta da chanzuns religiusas.

Co èsi reussì da crear in repertori che cunvegn a mintgin, cartent e betg cartent, e quai en in pajais multi-religius? Questa emissiun na raquinta betg simplamain davart dus chors sin viadi, ma er co la dumonda decisiva – la «Gretchenfrage» – po vegnir discutada surmuntond cunfins culturals, naziunals e spirituals.