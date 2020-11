Pertge pon far dunnas voluntarmain turtas per la plaiv, ma betg rumper il paun en baselgia? Pertge pon dunnas dar uras da religiun, ma betg battegiar in uffant? Il problem è – ch’ellas èn dunnas. E la tradiziun na vul betg ch’ellas pon celebrar ils sacraments en la Baselgia catolica romana. La tradiziun na vul betg ch’ellas pon vegnir ordinadas. La tradiziun resguarda be umens celibataris.

Ed ils umens celibataris pendan para magari ferm vi da questa tradiziun. Ma è questa tradiziun anc confurma al temp? Natiralmain betg!, din las iniziantas dal moviment Junia. Dunnas, teologas, spiritualas da la Baselgia catolica han furmà questa iniziativa per priorisar ed accelerar la discussiun davart la rolla da las dunnas en las structuras da la Baselgia catolica.

Ed ellas fan quai cun ideas novas, co ch’ins pudess integrar las dunnas, era senza ch’ils umens celibataris stuessan renunziar a lur privilegis. Tge critica, arguments e strategias che las dunnas da l’iniziativa Junia han, vegn tractà en questa emissiun.