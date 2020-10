Dunnas sajan fitg resistentas e fitg adattadas sco chirurgas. Experientschas negativas quai che pertutga la carriera, ha la neurochirurgia che fa operaziuns al tscharvè ed implantescha p.ex. stimulaturs en il tscharvè da pazients da Parkinson na betg fatg. Ma i saja schon in zic pli grev sco dunna da far carriera en la medischina.

Per sasezza giavischa ella da sa meglierar vinavant. E ch’i saja in di pussaivel da medegiar pazients e betg be cumbatter sintoms.

Impurtant è per Marie Krüger, che dunnas n’han nagin starment da quai che para il dretg. I dettia adina ina via. Il basegn saja qua da meglierar il sistem da l’egualisaziun.

Per tadlar