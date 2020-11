Mariano Tschuor – «Il proxim termin per eleger l'uvestg è Pasca»

Il proxim termin per eleger il nov uvestg da Cuira è probablamain Pasca.

Il dossier per eleger in nov uvestg da Cuira para anc betg dad esser pront. In motiv po esser ch’il nunzi apostolic, il delegà dal papa en Svizra banduna Berna la fin da quest onn. Mariano Tschuor, il president da la cumissiun da medias da la conferenza dals uvestgs svizzers manegia perquai ch’i pudess vegnir Pasca fin tar l’elecziun.

L’uvestgieu da Cuira è en ina situaziun desolata.

Uschia analisescha Mariano Tschuor la situaziun actuala.

Qua datti uschè bleras stgaglias, uschè pauca fidanza ch’jau strusch poss m’imaginar ch’in plevon cun forza da lavur, cun ina visiun per ina baselgia da Jesus stat a disposiziun dad entrar en quest vesprer.

I stoppia esser cler a la persuna che suonda a Vitus Huonder sco uvestg da Cuira ch’igl è in dals pli difficils posts ch’èn il mument d’occupar en la baselgia catolica, forsa betg universala dentant da l’Europa. Qua dettia tanta lavur da mediaziun, da pacifitgar la situaziun. Il nov uvestg stoppia esser ina persuna cun ina ferma tenuta, cun fermas spatlas, di Mariano Tschuor.