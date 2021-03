L’organisaziun vul esser qua per persunas per las qualas la vita catolica normala na tanscha betg. Per persunas che vulan viver la cardientscha a moda pli intensiva.

L’organisaziun ha cunquai ina rolla d’elita.

Georg Schmid cumpareglia l’Opus Dei cun in urden claustral. L’idea era dad esser ina cuminanza che pussibilitescha ina vita sumeglianta sco en in urden, ma senza esser in urden, senza vestgì spezial, senza s’isolar dal mund. Ma tuttina viver ina vita spirituala.

L’Opus Dei sa vesa sco organisaziun da furmaziun.

Ma tuttina datti reglas, cunzunt per ils numerariers, quels commembers che n’èn betg maridads e che vivan en centers. Ina regla è da desister sin insatge durant las tschaveras per betg maldisar il corp. In’autra regla è da liar ina tschinta cun spinas enturn la coissa. Las bleras organisaziun catolicas n’han betg talas reglas. Lezzas manegian, ch’i dettia gia avunda dolur sin quest mund senza far mal a sasez.