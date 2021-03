Persunas cun impediments n’han savens betg simpel en la vita. Quai è gia stà uschia en la vita senza corona. Ins po s’imaginar: Cun la pandemia e las mesiras encunter è tut anc pli difficil per quellas persunas.

Bleras persunas cun impediments appartegnan a la gruppa da ristg ed èn uschia exponidas al virus. Quai fa daventar pli cumplitgà lur vita. Vegn vitiers che quellas persunas èn savens dependentas da precis quai, che la pandemia impedescha: da contacts socials, da la preschientscha, dal barat e da l’agid fisic da concarstgauns. Ultra da quai vegnan persunas cun impediments savens exclusas ed entras corona er anc isoladas dapli.

Per mai èsi da grond avantatg da pudair esser activa e d'avair blers contact socials

Dentant n’èn natiralmain betg tut las persunas cun impediments pertutgadas medemamain ferm. Dina Schmid da Cuira, che viva cun ina paralisa cerebrala, ha pli paucs problems. Dentant enconuscha ella bleras persunas cun impediments en ses conturn, ch’han da cumbatter fermamain per il mument.

Jau enconusch persunas cun impediments, a quellas manca ina clera structura dal di, e talas, ch'èn fitg isoladas e han gronds problems per il mument

Cun Dina Schmid guardain nus enavos sin in onn corona. Ella raquinta, sco che quellas persunas vivan cun il virus e las restricziuns e quant fitg ch’ellas pateschan da la situaziun actuala. Dentant valitescha Dina Schmid era, tge perspectivas e schanzas che la pandemia pudess porscher a quellas persunas. Ed in expert da l’organisaziun Pro Infirmis - che cusseglia e sustegna persunas cun impediments - explitgescha, sco che corona metta sin il chau la vita da persunas cun impediments, per exempel en instituziuns d’abitar.

Las malsegirezzas e sfidas per persunas cun impediments èn grondas, e las sfidas actualas vegnan vitiers a quellas, ch'existan gia en il mintgadi da quellas persunas

Legenda: Dina Schmid lavura sco emploiada da biro e s'engascha sco politicra MAD, Susi Haas