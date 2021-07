Nuot pli sempel che quei! E lu cun sfegliar empau e retschercar sun jeu fruntada sin quei citat: «Tgi ch’ei malcuntents cun quei ch’el ha, fuss era malcuntents cun quei ch’el giavischa …»

E stuiu sefar en ch’igl encurir igl esser cuntents ei pli sempel. Igl esser cuntents ei lu denton pli spert detg che fatg.

Finalmein vacanzas da stad. Quei munta per biars bia sulegl, cauld zanua sper la mar ni sper in lag e guder novas spisas, novas cuntradas, novas experienzas e far quei che fa plascher. Uonn denton eis ei puspei inaga auter. Muort la situaziun actuala hai jeu buca giu la curascha da reservar gia gl’unviern in plaz sil campadi preferiu en Croazia.

Nus essan pia sedecidi da far vacanzas sper in lag en Svizra franzosa. Ina regiun a nus pauc enconuschenta, priu ora il lungatg franzos. Quel carezel da pign ensi ed jeu selegrel da saver duvrar quei bi lungatg el mintgadi. Aschia essan nus secasai cun nossa rulotta zanua amiez igl uaul, enzacons passuns naven dil lag. Gl’emprem sentiment: Schon buca gest quei che nus essan disai! Ina pintga stizun, in’ustria aviarta mo mintgaton (igl ei dentersesiun), paucas duschas e tuttina bia glieud la fin d’jamna? Janu, uss essan nus cheu ed il lag ves’o empermettend. La proxim trumpada ei lu s.Pieder staus: negina cumpassiun, mo 2 dis senza plievia. Tgei far? Selamentar da mia pintga curascha ni turnar a casa…

Igl ei sco igl ei, e nus fagein il meglier ordlunder. E lu san ins guder: las visetas sur dumengia che han purtau il beamer e laptop per mirar communablamein il giug da bal. Beinenqualin sil campadi ha priu la caschun da cuchegiar sil batlini. Ed aschia ha ei dau bials e leghers contacts d’in plaz a l’auter. Malgrad tut quei ch’ei buca perfetg havein nus gudiu bials dis cun la famiglia e collegs. Nus vein schazegiau mintga radi sulegl, tgirau novs contacts e viviu viaden el blau-grisch. En tuttacass essan turnai cun nov’energia, fits sco pèschs e cun l’enconuschientscha:

Tgi ch’ei malcuntents cun quei ch’el ha, fuss era malcuntents cun quei ch’el giavischa.