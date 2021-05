Quist venderdi ha gnü lö la Not lunga da las baselgias. Intant ch’in Engiadina s’haja pudü visitar ad Ardez üna gronda variaziun da occurrenzas e meditaziuns, es gnüda preschantada pro mai illa baselgia da Langenthal ün’installaziun da l’artist Kurt Baumann cul nom «La Tolérance». Vi da fils fins – sco pro ün mobile – pendan ils simbols da las differentas religiuns, da la crusch sur il pon d’uraziun fin als sains tibetans da meditaziun. E sco chi’d es pro ün mobile: sch’ün oget vain in movimaint, schi ha quai ün’influenza eir sün tuot tschels. Sch’ün simbol dess star salda, ston star salda eir tuot tschels. Our d’experienza savaina ch’ün mobile sta salda be d’inrar e cha’l minim soffel basta ch’el as metta in movimaint. L’equiliber es fragil e passager. Quai chi vala per l’installaziun artistica, vala eir per la vita, convivenza sociala e religiusa. In quist reguard pretenda l’artist la toleranza vicendaivla.

Ma culla toleranza es ün pa üna roba e scha nus pretendain dad esser tolerants, vaina da’ns dumandar, scha quai es adüna ün fat positiv. Ella es da grond’importanza p.ex. illa mecanica ed illa producziun. Sch’ün oget es illa toleranza, lura è’l da buna qualità, sch’el surpassa la toleranza vegna’l büttà. Uschè esa bleras jadas eir tanter da nus umans: Nus tolerain l’ün l’oter fin al cunfin da nossa toleranza e lura mettaina term. Na perquai cha nus ans vessan propcha occupats cun nos visavis, ma perquai ch’el disturba nos gir dal muond.

Forsa dovress nos muond damain toleranza, ma daplü respet vincendaivel.

Forsa dovress nos muond damain toleranza, ma daplü respet vincendaivel. Quai significhess cha nus ans confundessan daplü cun noss prossems, particularmaing cur ch’els sun d’ün oter avis. La consequenza füss cha tuots vessan da’s muantar. Daplü respet invezza da toleranza deliberess ün potenzial enorm dad ideas nouvas chi naschan in discussiuns sinceras, i’ls conflicts da cretta, illas trattativas politicas, illa convivenza sociala.

Hozindi vain pretais blera toleranza dals conumans, quai suvent cun pac respet. Quai ruina l’equiliber flaivel chi’s muossa in ün mobile, ch’el saja religius, social o persunal. Perquai nun esa da dumandar: Co hast culla toleranza? Ma blerant: Co hast cul respet? Respet invers tai ed invers teis prossem…