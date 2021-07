Cu jeu sun el tren e mirel da finiastra o, fetsch jeu savens mes patratgs. La cuntrada va sper mei vi. Jeu sai mirar e guder, mo jeu sai buc tener eri ella. Aschia ei la veta, ella ei atras atras tschaffada dil temps. Quel selai buc tener eri. Il perpendechel dall’ura va tic tac vi e neu. E schizun sche lez vess da star eri, il temps stat buc eri: tic tac tic tac…

Quei pertucca nus tuts. Igl ei il destin digl entir mund. Perquei vevan era ils Grecs el temps antic in diu dil temps. Lur divinitad dil temps era il «Chrónos». Il num da quei diu udin nus aunc oz el plaid cronologia, pia egl in suenter l’auter dil temps, ni el cronometer ch’ei in’ura da mesirar il temps a moda immens exacta: tic tac tic tac…

Mo ils Grecs han giu in bien sensori che quei tic tac dil temps ei buc tut. Els vevan sper cronos aunc in auter plaid per il temps, in’autra divinitad: il «Kairós». Nus vein deplorablamein buc in agen plaid per il cairos. Manegiau ei denton quei mument tut special ch’ei buns per iniziar enzatgei, la buna caschun per muentar enzatgei. Il cairos ei buc suttamess al cronos cun siu tic tac.

Il cairos empermetta in mument quasi magic che lai daventar pusseivel il nunpusseivel.

Na, per il cairos eis ei buc decisiv co il temps varga. Pertgei el empermetta in mument quasi magic che lai daventar pusseivel il nunpusseivel. El cuntegn enzatgei divin – era per nus cristians. Perquei fa ei buc surstar, tgei che stat davos ils emprems plaids da Jesus egl evangeli tenor Marcus: «Cumplenius ei il temps, ed il reginavel da Diu ei damaneivel: Seconverti e cartei alla buna nova!» (Mc 1,14) Pia, cumplenius ei il cairos. Il mument magic per il divin ei cheu, adina puspei, per tei, per mei, per nus: tic tac tic!