Ins vegn strusch d’untgir ellas, las reclamas che fan endamen, ch’ei seigi lu gleiti s. Valentin. Ch’ins duessi – sch’ins hagi lu veramein bugen il partenari/la partenaria – buc emblidar da purtar ad ella in matg flurs, ad el ina scatla pralinas – per numnar cheu sulet ils classichers. Jeu mezza hai buca gronda simpatia per quei di. Regals sin camond ei buca schi il miu!

E tuttina – la reclama entuorn il di da s. Valentin, il patrun dils inamurai, ha buca propi dau ruaus a mi. Co stat ei cun quellas investiziuns en ina relaziun?

Naturalmein eis ei pusseivel dad investar daners cun cumprar in bi regal per quei di, in che muossa, che l’auter vala enzatgei ad ins. Jeu vess denton aunc in auter tip. Co fuss ei cun in’ investiziun a liunga vesta? Buc ina materialistica, mobein ina a moda emoziunala.

Nus tuts savein ch’ina relaziun viva dil dar e dil prender. Semegliont sco tier in conto bancar. Per saver prender giu daners, ston ins enzacu era metter si enzatgei. E quei vala era pil conto dalla relaziun. Bials e positivs muments vegnan nudai sut la colonna dallas entradas. Leutier crodan p.ex. in engraziel, l’attenziun e capientscha en in discuors, in car sms, e.a.v.

En mintga relaziun dat ei denton era muments che vegnan nudai en l’autra colonna. Da quels che sminueschan la facultad d’amur. Quei sa esser stress, malcapientschas, nauschs plaids, in dafar egoistic ed auter. Quei ein muments che peisan psicologicamein pli grev e quentan consequentamein dapli ch’ils buns muments. Per ulivar il saldo dil conto d’amur ston expensas pia vegnir ulivadas cun in surpli d’entradas. Quei munta concret che nus stuein impunder dapli che quei che nus savein prender dil conto communabel. Jeu sun denton perschuadida che mintga investiziun en quei grau sepaga.

Jeu sai, quei che pertucca la carezia, ei buc tut aschi logic sco el mund dallas cefras e bilanzas finanzialas. Tuttina giavischel jeu a nus tuts per quei di da s. Valentin che nus investeien il temps a moda e maniera che procura per cefras neras en nossa relaziun. Per quella ga duei buca la colur cotschna star per la carezia. Da quei havess probabel buca mo s. Valentin plascher, mobein era s. Paul. El che ha scret en ina brev als fideivels da Corint: «La carezia ei generusa» (1 Cor 13,4a).