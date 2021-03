Davart il marmuognar e rögnar uman

As regordaivat amo da quist temp dad avant ün on? Il muond es stat quella jada ün oter, eir schi s’ha fingià badà cha üna sort da lavina as vaiva missa in movimaint. Daspö ün’eivna valaiva la situaziun speziala cun prümas restricziuns. Quia a Langenthal es gnü annullà il carneval. Chalandamarz in Engiadina d’eira pel bler strichà. Ün’eivna plü tard, a partir dals 16 da marz a mezzanot, ha cumanzà la paralisa totala in Svizra.

Sül champ social, persunal e spiritual regnaiva la tenuta «fain il meglder landroura e provain da mantegner ün tscherta normalità.» Eu’m regord p.ex. da la devisa: «Pasqua ha lö malgrà tuot!»

Düran l’ultim on vaina passantà temps da grondas restricziuns, dad isolaziun e d’intschertezza. Cumgiats dolurus vaina stuvü acceptar ed a blers nun es gnanca stat pussibel da tour cumgià in üna maniera degna.

Hoz, ün on plü tard ans chattaina in ün oter lö. Las ultimas eivnas sun stattas marcadas dad ün marmuognar ed üna luotta politica, economica e sociala per recuperar üna libertà ed üna sgürezza traditura. Ma a tuots vess dad esser consciaint cha neir quist on nu pudaran festagiar a Pasqua la resüstanza our da la pandemia da corona.

Cun ün sguard süls ultims dudesch mais sumaglia per mai nos temp a la situaziun dals Israelits, mütschits aint il desert davent da l’Egipta suot privel da vita. Punct da partenza pel viadi da 40 ons tras il desert d’eiran stats ils flagels biblics. Accumpognadra per la rotscha chi giraiva per quai aint, d’eira stat il vut divin da tils muossar la terra impromissa. Sco fil cotschen tils vaiva accumpognà però eir il marmuognar e rögnar uman – cura sco resistenza passiva, cura ad ota vusch chi escalaiva minchatant in ün conflict avert. Blers han quella jada vuglü far la volva per tuornar, saviond, cha quai nu füss pussibel. E plü lönch ch’els vezzaivan al horizont muntognas da sablun invezza da la terra impromissa, plü cha la rabgia e l’ira creschivan – cunter Mose, cunter Dieu. E listess tils ha Dieu dat in quels mumaints quai ch’els han dovrà per surviver: Manna e quaglias, il ruschè da la daman. Ün’otra jada tils ha Dieu dat ils uordens chi reglan la convivenza. Adüna tils va’l ouravant per dar orientaziun.

Il raquint da la fügia da l’Egipta e dal girar tras il desert es ün’istorgia dad üna partenza in üna situaziun da gronda paina, dal as dostar, dal morder tras, e finalmaing ün raquint da gronda fiduzcha. Suot divers puncts da vista sumaglia il raquint da quella jada a nossa situaziun dad hozindi. Pel mumaint ans chattaina in üna fasa dal marmuognar e dal as dostar – causa cha nus nu pudain dar la cuolpa a Dieu – oramai cunter la regenza e las restricziuns. Amo adüna crajaina da pudair redscher nos muond.

Ün punct nu vaina oramai amo ragiunt: dad acceptar cha nos muond es dvantà ün oter.

E cha eir nus per consequenza vessan dad adattar nossa vita. Stain cul buonder che surpraisas chi’ns spettan i’l temp a gnir.