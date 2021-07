Avant ün pêr ons es gnü introdüt ün nouv rom da scoula: etica e religiuns. Ma che es la relaziun tanter crettas ed etica? Cler chi’s doda adüna darcheu discuorrer da valuors cristianas sco fundamaint da nossa società – ma es quai uschè evidaint? E scha las valuors chi portan il bainstar da nossa società vieplü secularisada sun üna ierta da la tradiziun cristiana – han quellas valuors üna schanza da surviver, scha la cretta vain main vivüda co plü bod?

Ris-chaina dimena d’ans laschar aint süll’aventüra da viver cun Dieu

I’s po tantüna ponderar dumondas eticas our d’üna perspectiva da crettaivel sco eir our da la perspectiva d’inchün sainza persvasiuns crettaivlas. Tuots duos dependan in lur ponderaziuns da lur radschun e güdizi, da lur sentimaints ed emoziuns, da lur experienzas, e da reglas scrittas o na scrittas. Bleras reglas moralas incontestadas as poja incleger tant sco cristiana, sco eir sainza quella cretta: Na mazzar, nun involar, na dar fossa perdüttanza – schi, insè pon tuots chapir la valur da talas reglas per la convivenza.

Listess suna persvas chi detta üna differenza fundamentala tanter üna perspectiva crettaivla ed üna sainza cretta sün talas dumondas.

La Bibla nun ans regala be ils desch cumandamaints o la predgia sül munt, ma üna pruna istorgias per ans dar giò cullas grondas dumondas da l’etica e co cha quellas pertoccan a nus svess. Schi’s crescha dimena sü cun quels texts, schi’s viva cun quel s-chazi d’istorgias, ha quai üna grond’influenza süll’ aigna perspectiva sül muond.

Schi s’ha das-chü leger e re-leger l’istorgia dal bun Samaritan, schi lura artschaivan cumpaschiun ed amur pel prossem ün pais pel agen möd da ponderar dumondas eticas.

Cull’amur eschna eir rivats pro’l punct specific d’üna etica cristiana: Ün cumandamaint d’amar nu fess tant sen in ün’etica seculara. L’effet d’ün cumond d’amar a quist o a tschel o güst a tuots, nu fa pel solit tant effet tanter umans. Ma al crettaivel appara il cumandamaint d’amar natüral: Sch’eu’m saint svess amà da Dieu, e cha mia relaziun cun Dieu am porta illa vita da minchadi, schi lura vezza nempe meis muond cun oters ögls. E schi: quels vezzan daplü, precis sco quels dal bun Samaritan.

Ris-chaina dimena d’ans laschar aint süll’aventüra da viver cun Dieu – etica e cretta giaran man in man!

Christoph Reutlinger, creschì si en la vischinanza da Winterthur, viva dapi bundant 7 onns en Engiadina Bassa. El è reverenda da la Corporaziun evangelica Valsot e pregia a Ramosch, Vnà, Tschlin, Strada, Martina e Samignun.

En collavuraziun cun RTR publitgescha la FMR adina en la davosa ediziun da gasetta da l’emna il «Pled sin via». Quel è alura era d’udir mintgamai la dumengia tar RTR, en l’emissiun «Vita e cretta».