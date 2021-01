Jau pachetesch or il nov chalender per l'onn 2021. In zic a la moda veglia è quai, ma jau na sun franc betg la suletta che posseda anc in chalender analog sper l'electronic.

Quai è mintg'onn in act bunamain festiv, sco da pigliar a mauns insatge nov, anc innocent. In zic sco dad ir sur naiv frestga gist crudada per terra, nua ch'ins na vesa anc nagins fastizs.

Be quest onn hai jau cun nudar ils termins gia fixads per ils proxims mais, per in pitschen mument ponderà: Stuess jau forsa anc agiuntar segns da dumonda davos quests termins? Nus avain gea emprais l'onn passà quant incalculabel e malsegir che tut quai è.

Da l'autra vart: La vita gioga adina in'auter gieu e na resguarda betg quai ch'è planisà en il chalender. Quai na pudain nus betg pir dir dapi che quest virus dominescha noss mintgadi.

Atgnamain ha quai er ses bun, che nus essan vegnids svegliads or da la cumadaivladad. Ed avain vis ch'i dat cunfins per il carstgaun e che nus stuain tegnair ensemen. Nus essan gea individis social.

Uss lasch jau vegnir endament questa dunna veglia che pudeva suenter Bumaun strusch spetgar da metter davent il pignol da Nadal. Quel aveva insaquants dis fatg ses servetsch en stiva e perdeva cun l'entschatta da l'onn nov plaun a plaun sias guglias. La dunna metteva lura cun quità tut las decoraziuns e cullas da vaider en veglias stgatlas da chartun. E suenter scriveva ella sin il viertgel: «Cun Dieu» e latiers l'onn actual.

Blers onns èn passads uschia ed ins saveva leger bleras cifras sin il viertgel da la stgatla. Dad onns benedids ed onns da guerra. E jau pens: Quest onn da pandemia ha er ses plaz en questa retscha dad onns passads.

Jau scriv vinavant mes termins en il chalender e sun spanegiada, tge che l'onn nov porta. Giavischs n'hai jau betg auters che avant in onn. Pertge er? N'èsi betg il pli bel, da cumenzar in nov chapitel, senza ballast dal passà?

Cun Dieu tras l'onn 2021! Ils segns da dumonda lasch jau da la vart. E fatsch persuenter in pèr segns d'exclamaziun tar notizias che dasdan mes plaschair.

Cun Dieu dastgain nus cumenzar in onn nov. E speranza era cun bler schlantsch, fidanza e mirveglias. E tut igl auter vegn a sa dar sco quai ch'i sto.