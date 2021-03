I fan darcheu canera. Greivas maschinas rumpan sü la via güst avant la chasa ingio ch’eu abitesch. Il viers es exorbitant cur cha'l catram vain sfess e s-charpà. Che tunöz sgrischaivel, il fracasch fa mal mias uraglias. Cun quai ch’eu sun pel mumaint bler a chasa nun haja la pussibiltà da mütschir. Exact a las 7.30 la bunura cumainza quist ramadam, düra tuot il di ed am disturba infin saira.

Da tschella vart ha quista canera eir buns effets. Eu nu dod lura nempe plü uschè bain il viers aint in meis cheu. Quist viers es minchatant amo bler plü crudel co quel chi vain nan da la via. El es qua mincha di, davent dal mumaint ch’eu am sdruagl e düra fin pro quel mumaint ch’eu am indurmainz. E minchatant n’ha eu l’impreschiun ch’el düra amo plü lönch, dafatta cur ch’eu dorm fingià.

La canera in meis cheu vain fatta da meis impissamaints e da meis stübgiar. E quists impissamaints nu dan loc. Els siglian da piz a chantun sainza far posas. Minchatant fan els plaschair a mai, ma suvent disturban els simplamaing, sainza far grond sen. Adün’inavant analiseschen, valüteschan ed interpreteschan meis impissamaints quai chi capita güsta in mia vita. Sun eu propcha quists meis impissamaints sco cha’l filosof Blaise Pascal ans fa vulair crajer cun sia frasa «cogito ergo sum»? Voul dir: eu pens e tras quai sa eu ch’eu exist?

Eu nu pens cha quai saja uschea. Noss impissamaints sun da chasa in nos tscharvè, ma eu nu sun meis tscharvè. Meis impissamaints sun insè qua per am güdar e servir. Els voulan esser instrumaints per pudair viver nossa vita da minchadi e per evitar problems plü gronds. Uschè fa quai sen cha nos tscharvè ans disch da fermar avant üna glüm cotschna e da na surpassar la via in uschè üna situaziun. Quist instrumaint ans güda eir cur cha nus vulain rivir üna porta cun üna clav, scha nus vain da far oura quints o vulain dovrar ün computer. Sainza nos pensar e nos stübgiar nu füssa per nus umans pussibel da surviver. Minchün da nus ha impissamaints ma istess nun eschan nus noss impissamaints. Quai chi stübgia e pensa in mai nun es meis esser, quai nu sun eu, quai es be ün instrumaint chi am voul güdar illa vita da minchadi.

Ma chi sun eu lura, sch’eu nu sun meis impissamaints? Il grond artist Pablo Picasso ha dit üna jada la bella frasa: «Scha nus füssan be capabels da s-charpar oura nos tscharvè e da dovrar simplamaing be nos ögls.» Che vita da bellezza cha quai füss. Simplamaing esser quia cun tuot noss sens, be amo dudir, verer, sentir, savurar. Esser preschaint in quai chi'd es güst quia ed uossa, sainza ans laschar distrar da nos pensar e stübgiar, sainza analisar, sainza valütar e güdichar. Esser be per esser.

Chi chi voul savair chi e che ch’el es, fa bain da na plü crajer tuot quai cha seis tscharvè til disch. El fa bain da laschar tuot las ideas e tuot ils impissamaints ch’el ha davart il muond, seis conumans e tuot quai chi exista. El fa bain da na plü as identifichar cun sias ideas e seis impissamaints e da cumanzar dad avair daplü fiduzcha in seis corp ed in seis sens. Ed el fa bain da tuornar adüna darcheu our da sia praschun stretta illa quala seis impissamaints til mainan adüna darcheu – far il pass our da seis tscharvè, surpassar seis cunfins svess fabrichats e simplamaing esser per esser. Precis quia ed uossa. Ed adüna darcheu. Mincha mumaint da nouv.