In quist mais cha tuot cultiva üerts e curtins pudessan interesser ils zardins suspais da Semiramis, chi eiran üna da las set müravaglias mundielas.

Semiramis eira üna regina da l’oriaint, da Babylon, cun granda influenza. Pera es gnida creeda per ella e tres ella la müravaglia dals zardins suspais.

Els eiran miss sün terrassas uschè cha’s crajaiva cha las plauntas creschissan sur la terra direct in tschêl. E que in üna cited dal desert. Tres üna geniela construcziun da chanels gniva purteda l’ova da las muntagnas fin in cited e süllas terrassas.

Passand per il cumün sun be buocha avierta a vzair tuot que chi vain cultivo, tuot que chi crescha e flurescha.

Perche avregia Semiramis vulieu lascher construir quists stupends zardins cun plauntas multifaras? Ella avregia gieu la listessa brama ed il listess svung da creer qualchosa da bel scu las masseras ed ils zardiniers da noss temp.

Eau am met avaunt cha l'orma da tuot quels e quellas chi faun cun chüra e zeli quista lavur es pelvaira eir plain culuors.

Quist’imegna pudess valair eir per minchün da nus chi tschercha da svilupper ils talents da sia orma. Scu pudessans ils cultiver? D’inuonder pigliains l’ova chi do al spiert il curaschi da crescher? La nudritüra per quist zardin intern saregia tuot que chi es bel e ans fo plaschair. Que po esser üna poesia, üna melodia, ün inscunter cun amihs ed amias, ma surtuot avair temp e temp per tadler a se stess.

Eau m’imaginesch cha mieu cour es ün zardin fich multifar. Na be cun fluors, ma eir lös d’inchaunt cun müs-chel verdin, cun bels bös-chs, cun ün lej. Tiers vegnan alura eir ils splers, ils utschels e otras bes-chas, e mieu cour dvainta üna spezcha da paradis, saviand cha il cour es collio cun tschêl e terra, ün fluid divin.

Important es eir cha in mieu cour poss metter na be ils bels sentimaints, ma eir tuot il rest: cordöli, rabgia, tschertas noschdets, cuort – tuot que chi am conturbla. La müravaglia es cha’l cour accepta tuot e’l transmüda in bellezza.

Eau giavüsch cul Psalm 20/5 a tuot las zardinieras e massers: Il Segner at dess conceder ils giavüschs da tieu cour ed accumplir tuot que cha tü pigliast per mauns!