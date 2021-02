Eu sun ün uman conservativ, eu dun pro. Ed uschè n’haja fin hoz üna agenda in palperi sper quella electronica. Ed eu implisch l’agenda be cun rispli, i nu’s sa mai, schi s'ha da müdar o da sgommar alch.

Rispli ed agenda, quai tocca oramai insembel. Ma l’an passà es quai stat tuot oter. Là nu d’eira il rispli l’instrumaint ch’eu n’ha dovrà adüna darcheu, ma plütost la gomma. E prümavaira e d’utuon as vaiva da strichar, voul dir da sgommar ed ingio cha l’eivna d’eira amo bain implida, d’eira uossa tuot in üna jada la pagina vöda.

Quai es ün sentimaint tuot special e fich ambivalent: Avair ün temp na impli davant sai. I s’ha dit dürant la vita professiunala, implida cun termins ed inscunters: «Öö, quai füss grandius d’avair davant sai ün temp vöd, na impli.» Ma uossa, tuot in üna jada, nu d’eira quai gnanc’uschè dal diavel grandius. Eu poss implir svess, schi, ma eu sun eir sforzà d’implir svess, eu poss m’occupar cun mai svess, ma eu stögl eir far quai, e quai po esser lavur stantusa.

Quai chi paraiva lusingiant, attractiv, d’eira uossa tuot in üna jada eir ün’incumbenza insolita e per blers sgüra eir greiva e dischagreabla. Implir ün vöd, quai nun es uschè simpel. E scha’l vöd nun es tschernü svess, ma plütost ün sforz da l’exteriur, lura es quai amo plü difficil.

S’agitar, lamantar. batter cunter, rasegnar – quai füssan pussibiltats, ma tuottas brich mias. Ed uschè n’haja intensivà il scriver, n’ha scrit chartas, scrit diari. E chi vess pensà: Eu n’ha survgnü chartas inavo e pudü leger quellas, otras sun idas aint il vöd, nun han – sco chi para – chattà ün adressat. Ma in general n’haja fat experienzas fich positivas, n’ha pudü far plaschair e n’ha survgnü plaschair. Ed ils dis s’han implits, brich cun incumbenzas e sezzüdas, ma cun inscunters, inscunters sün distanza.

Il vöd d’eira oblià, d’eira giavüschà tantas jadas, quai bain, ma nu d’eira tschernü da mai svess. Ma eu n’ha pudü tour quel sco mumaint grazius, cuostaivel.

Eu sa cha per blers ha portà quist temp vöd pissers enorms, finanzials ed economics. E blers d’eiran chalchats fin a lur cunfins. Ma da til tour sco ün muossavia as dumandand, che possa müdar, che lessa in fuond müdar in mia vita, quai dà a quist’interrupziun tuot ün'otra qualità. Ed aint immez il temp ourdvart difficil s’ha drivi almain per mai ün mumaint ch’eu nu less avair mancà. Ed eu n’ha gnü da pensar vi dad ün’üsanza aint il vegl testamaint. Là s’haja dat als champs minchatant ün an da grazcha, sco cha quai vaiva nom. Forsa es stat quist vöd per mai eir ün mumaint da grazcha. Chi sa?