Tut sai jeu buca far. Tut drova siu temps. Tut vegn jeu mo da far, sche jeu mon pass per pass. Mo – cun tgei pass entscheiver? Enzatgei ei segir: Mintga viadi entscheiva cugl emprem pass. Mo: Tgei sai jeu far ussa? Tgei pos jeu far ussa? Tgei stoi jeu far ussa? E tgei stoi jeu schar naven, per ch’il temps tonschi?

Tut sai jeu buca far. Perquei ch’jeu pos buc. Perquei ch’jeu pos semplamein buc. Naven ei quell’energia, che jeu vevel adina. Che ha schau cuorer mei dad in termin al proxim, cun fervur e vertid e success e plascher. Jeu enconuschel buca pli memez. Perquei ch’jeu pos buc. Jeu pos semplamein buc.

E sche jeu pos buc, duei jeu lu semplamein far igl emprem pass? Far igl emprem pass en tutta malsegirtad e malruasseivladad? Persuenter – silmeins tuttina ir? E cun ir anflar la segirtad, pass per pass. Pass per pass anflar la ruasseivladad. Che porta. Vinavon.

Che porta vinavon. Che porta anavos la rutina. Il plascher. La vertid, la fervur ed il success. Ni duei jeu selubir da ruassar? Ruassar porta pasch. Pasch interna. Pasch e ruaus per reflectar. Schar ir ils patratgs. Nua ch’ei van. Nua che la regurdientscha porta. Nua che l’olma porta. Nua ch’ils siemis portan. El futur?

E tuttenina vesel jeu clar. Nua ir. Tgei pass ch’jeu stoi far sco emprem. Jeu sai, che la prioritad ch’jeu vai mess constat. Ed igl emprem pass, gliez sai jeu ussa far. Perquei – ch’jeu sai.