Dacuort hai jeu giu da zambergiar cun las differentas fiastas cristianas in memori. Pia, per mintga fiasta era ei da far duas cartas, ina cun scret si il num dalla fiasta e l’autra cun in simbol leutier. Per ch’in tal giug funcziuneschi, ston ils simbols esser capeivels e star clar e bein en connex culla fiasta.

Pia, hai jeu igl emprem scret si tut ils nums. Lu hai jeu priu ina fiasta suenter l’autra per malegiar ils simbols. Per Nadal sun jeu sedecidius per ina steila, ina cun la tipica cua da comet. Mintgin sa che quei ei la steila da Nadal, la steila che vegn ed annunzia la naschientscha da nies Spindrader.

Suenter hai jeu giu enta maun la carta per Tschuncheismas. Era cheu hai jeu buca fatg liungas e skizzau ina columba. Odentuorn hai jeu aunc fatg in pèr strehs per far allusiun al Spért sogn, ina sort aureola. Quella columba stat per il Spért da Diu che vegn da surengiu, ch’ei vivs e libers, e che vul entrar en nos cors.

Aschia sun jeu lu ius atras las differentas fiastas ed hai mintgamai dau in simbol. Alla fin ein aunc duas cartas vanzadas. Sin ina era ei scret Vendergis sogn e sin l’autra Pastgas. – Bien pia, per Vendergis sogn hai jeu malegiau ina crusch. Jeu sun selubius da far ella aschia che la bratscha dalla crusch era aviarta, ina crusch aviarta e senza cunfins.

E lu aunc la davosa carta, quella per Pastgas. Cheu hai jeu stuiu cavar empauet. Tgei simbol prender? Ina lieur vess pariu a mi memia banal, memia commerzialisau. Ina fossa aviarta hai jeu buc saviu malegiar a moda cuntenteivla. Tgei simbol vess aunc saviu esser valabels? Il tschut da Pastgas? In iev? – Sai buc propi.

Persunalmein colligiel jeu Pastgas cun quei mument dalla damaun marvegl, il mument che mida il stgir el clar.

Ina cuntrada stgira survegn plaun plaunet conturas e colurs ed ella ei tut in’autra cu il sulegl leva. Quei ei per mei in simbol per Pastgas. Mo forsa vala ei la peina da tschercar vinavon in bien simbol, supponel che mintgin da nus ha auters favorits.