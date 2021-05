Quest’jamna ei vegniu festivau Anceinza. El center da quella fiasta stat il patratg che Jesus ei turnaus tier siu bab en tschiel. Mo nua ei quei tschiel? – Jeu less empruar da rispunder a quella damonda cun in raquent che jeu hai legiu dacuort:

D’in rabin vegneva ei detg ch’el ascendevi mintga damaun en tschiel, avon ch’el fetschi sia oraziun (dalla damaun). In da ses adversaris saveva mo rir da quella detga. Perquei ha el fatg il propiest da laghegiar il rabin. Ina damaun ha el lu viu co il rabin, sevestgius sco in fumegl, ha bandunau discusamein siu dacasa. Il rabin ei semess sin via ed ei ius egl uaul. Siu adversari ha sinaquei persequitau el per mirar tgei ch’el fetschi. Egl uaul ha il rabin entschiet a pinar lenna. Silsuenter ha el priu la lenna si dies e transportau quella tier ina casa che udeva ad ina dunna veglia e malsauna. Igl adversari ei seschluitaus tier la casa ed ha laghegiau da finiastra en. Leu ha el viu co il rabin steva en schanuglias e scaldava pegna.

Cura ch’igl um ei turnaus anavos, han ils habitonts dil vitg dumandau el, sch’el hagi viu co il rabin seigi ascendius en tschiel. Ed el ha rispundiu ad els: «Jeu hai viu co el ei ascendius aunc pli ault che en tschiel.»

Quella historia muossa ch’il tschiel ei buc in liug lontan, in liug ordeifer nossa tiara e nies univers. Il tschiel ei plitost leu, nua ch’ins ei damaneivel in da l’auter, nua ch’ins segida e fa dil bien. Leu nua ch’ei regia ina atmosfera da carezia e buntadeivladad, leu ei Diu damaneivel ed il tschiel buca pli lunsch naven. Ual en da quels muments cumpara per aschidadir il tschiel sin tiara.

Quei ei ussa mo ina pintga risposta sin ina gronda damonda. Perquei dun jeu bugen vinavon la damonda: Nua ei per vus il tschiel?