Prümavaira! La muntanella as sdasda, sto sü e vegn our dal cuvel. Minchataunt chatta ella auncha ün po naiv, minchataunt già qualche ervina fras-cha. Chi saja que chi saja – ella as fida da sieu sentimaint chi la disch: sto sü!

Vessans magari minchataunt eir nus da’ns sdasder e ster sü? Aint in nos cuvel ans es tuot cuntschaint. Que es da que chodin e pudains tegner in frain la temma da'ns stuvair confrunter cun l’extern, cun chosas incuntschaintas u dischagreablas. Na, nus nu vulains ir our dal cuvel aviand temma da chatter be la naiv e cun que manchantains las prümas flurinas da prümavaira.

Invezza es magari eir in nus il sentimaint cha’s vess da’s sdasder e ster sü – almain internamaing. Alura ans fains curaschi ed ans confruntains cun nos dubis e pregüdizis. Que do divers texts biblics chi claman: Sto sü! Nu’t lascher intemurir, nu’t lascher paraliser da tieus impissamaints u quels dals oters, hegiast fiduzcha in te stess.

Ma alura am dumand in mieu chodin prüvo perche cha vess da gnir our dal cuvel? Saregia que simplamaing per surviver – per der a l’orma üna perspectiva pü vasta, per crescher e’s svilupper?

Perche vessi d’avair main curaschi cu üna muntanella?

Il ster sü internamaing es que chi i’l temp zieva Pasqua ho do curaschi als apostels spaventos. Que es lascher gnir aint i’l cour il sulagl e l’allegria. Que do forza e svung, eir scha essans mez paralisos tres circumstanzas poch allegraivlas. Perche vessi d’avair main curaschi cu üna muntanella? Eau am disch alura sto sü, e vegn our dal cuvel cul cour rianto e m’allegr cun vus. E cun que as vuless der sün via qualche versin our da la «Chanzun da las chanzuns» inua cha l’amia clama sieu amih, ed el respuonda i’l chapitel 2.

Meis amant pigl’il pled e disch:

«Sto sü, mi’amia, mia bella, vè!

Guarda be, passo es l’inviern,

Vi’ e davent la plövgia.

Las fluors as faun vzair sül pajais,

La vusch dal culomb as fo udir.

Vi dal figer s’incotschnischan ils früts,

la vit spargia flurind si’odur;

schi, sto sü mi’amia, ma bella, vè!»