Tschel di suna i vers la staziun. Our d’üna porta d’chasa sun gnüts oura trais uffants, tuots trais amo pitschens, il plü pitschen ouravant. E tuot in üna jada s’ha miss in movimaint quel bruozzelet, es currü a tuot pudair e cun fatscha riainta sur la plazzetta via. Pür davo ün mumaint n’haja realisà che chi d’eira capità. El ha vis a la vaschina chi gniva eir ella our da porta. E’l pitschen es i a branclar a quella ed a’s laschar branclar.

Eu sa chi’s sto dir als uffants da brich cuorrer oura sün via sainza verer il prüm a dret ed a schnestra, da brich as fidar da minchün, ed in temps da corona da brich branclar a persunas dadour il ravuogl da famiglia.

Ma in quel mumaint nun haja pensà vi da tuot quai, ma spontanamaing m’es gnü adimmaint il pled da Gesu: Scha vo nun as müdaivat e dvantaivat sco ils pitschens uffants, schi nu gnivat vo ad entrar aint il reginam dals tschêls.

El ha portà via seis dalet, sia algrezcha a la vaschina attempada, e quella ha artschvü quist dalet. Ed il pitschen ha artschvü lura il dalet da la vaschina. Ün gest tuot simpel: Eu n’ha jent a tai. Dar ed artschaiver e da tuottas duos varts sainza dumandar: Che tschüf eu, sch’eu dun? No creschüts fain pel solit quel quint: Che survegn eu inavo, sch’eu dun, renda quai da dar alch? E scha inchün am dà alch, schi es fich suvent meis prüm impissamaint: Che pudess eu dar inavo? Uschè lain no in fuond cha’l quint saja egualisà. Almain egualisà, scha nö ün pa cun ün plus da nossa vart.

Quist pled difficil, che voul dir Gesu cun «dvantar sco ils pitschens uffants», quist pled ha survgni dandettamaing segn e culur e cuntgnü per mai. Sco ch’eu n’ha survgni da Dieu vita e plaschair ed ün lö per star e’m mouver, uschè possa dar inavant quai. Sainza cundiziuns e cuntrats e sainza am dumandar ouravant: Chi sa, scha quai renda?

Minchatant sarà quai propcha sainza rimbomb, minchatant üna dischillusiun. E lura es massa suvent la consequenza ch’eu nu fetsch plü quai, ch’eu dvaint precaut e cumainz am sgürar giò. E lura suna darcheu aint in quista tenuta da contabiltà dubla. E forsa voul dir Gesu precis quai: Lura at serrast oura a tai svess. Dat, dat cun mans plains, cun fatscha riainta, in cuorsa vers ils vaschins, schi sajan struschs o distants.

Ed amo plü greiv co dar, am para artschaiver. Simplamaing artschaiver e s’allegrar. Drivir ils mans, sainza far quints, sainza pensar che mâ varà pensà l’oter, sgüra ch’el am voul tschüffer. Illa persuna da Gesu disch Dieu: Eu n’ha jent a vo, vo pudaivat acceptar, artschaiver quai. E precis quai es: entrar aint il reginam dals tschêls.