Per l'Engiadina Bassa furma la plaiv dad Ardez il center per la premiera grischuna da la festa ecumena internaziunala.

En sasez era planisada la premiera grischuna da la «Notg lunga da las baselgias» gia per l’onn passà. Corona ha dentant fatg in stritg tras il quint. Er quest onn vegni stretg, e las organisaturas ed ils organisaturs han stuì trair tut ils registers per tuttina savair realisar quest onn l’emprima ediziun da questa festa ecumena.

Ma co festegiar la cuminanza, sche corona na lascha betg star da cumpagnia? Vita e cretta dà il pled a la reverenda Marianne Strub dad Ardez. La corporaziun evangelica Ardez-Ftan-Guarda ha organisà la notg lunga cun sustegn da tut las ulteriuras plaivs en la regiun Engiadina Bassa e Val Müstair sco occurrenza regiunala.

Legenda: In program contemporan preschentà en furma contemporana – en in video preschentan las organisaturas Marianne Strub e Silvia Schlegel lur program an la baselgia a Cuira. RTR / Isabelle Jaeger

A la conferenza da medias en la pli gronda baselgia grischuna, en la baselgia S. Martin a Cuira, han las organisaturas Silvia Schlegel e Marianne Strub preschentà, co che la varianta engiadinaisa da la «Notg lunga da las baselgias» sa preschenta: Numnadamain cun nov occurrenzas en tschintg differents lieus – dal concert da rock rumantsch cun la band REAT sur cults divins e pregias enfin tar il referat dad istorgia natirala davart ils midaments tar la flora e fauna en il Parc Naziunal Svizzer. Cuminanza sco mosaic, en il rom dal pussibel – tut sut l’ensaina dal tema principal «Müdamaints».

Legenda: Rock per la baselgia – la band REAT suna sin invid da las organisaturas Silvia Schlegel e Marianne Strub. RTR / Isabelle Jaeger

Nov spiert per la cuminanza – e perquai è deditgada l'emissiun Vita e cretta da Tschuncaisma ad ina prevista a la «Notg lunga da las baselgias» dals 28 da matg.