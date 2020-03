Dapi dumengia passada (15-03-2020) èsi cler: tut ils inscunters religius èn scumandads fin ils 30 d'avrigl. Vul dir: Naginas messas, nagins servetschs divins, nagins rusaris, naginas oraziuns communablas u sairas da bibla. In grev temp per blers, er perquai che Pasca stat avant porta.

La baselgia evangelic-refurmada dal Grischun infurmescha sin sia pagina d'internet da las mesiras e tge che quai munta per las singulas plaivs. Vitiers ha ella er publitgà in appel da la decana Cornelia Camichel Bromeis nua ch'ella scriva ch'ins na duai betg esser «nuntutgabels» en quest temps nua ch'ins astga betg avair contact cun autras persunas.

«Nus ans laschain tutgar» Appel da Cornelia Camichel Bromeis , Telechargiar la datoteca

Solidaritad saja la pli auta valur en la situaziun actuala. La decana appellescha ch'ins na duai betg vegnir immuns cunter la dolur ed il mal che quella isolaziun sfurzada chaschunia. Er supplitgescha la Baselgia evangelic-refurmada dal Grischun dad esser «creativ-solidaric» e da gidar ils concarstgauns per exempel cun far cumissiuns per glieud veglia, dad esser misericordeivels e da telefonar cun persunas persulas e solitarias.

Quai vegn ad esser grev per blers - er mai pitga quai.

Uvestgieu cloma a l'uraziun

Cunquei ch'en emprima lingia la pastoraziun è pertutgada dal scumond d' inscunter religius è tar la baselgia catolica dumandà en emprima lingia l' uvestgieu e betg la Baselgia catolica grischuna. L' uvestgieu communitgescha sur sia pagina d'internet. Là ha l' administratur apostolic Peter Bürcher sco emprima mesira deliberà tuttas cartentas e tuts cartents da l'obligaziun dad ir a messa la dumengia. El cusseglia da meditar, da leger la bibla e la «communiun spirtala». L' uvestgieu publitgescha era mintga di in'oraziun che duai survir a la cuminanza catolica., il link avra en ina nova fanestra

Plevons han da sbatter

Er ils pertutgads directamain dal scumond da far messas e servetschs divins, ils spirituals, han grev dad ir enturn cun la decisiun da la Confederaziun. Alfred Cavelti sco era Jan-Andrea Bernhard chapeschan las ordinaziuns er sche quellas fan ad els grev la vita sco «pasturs da las olmas». Pastorar sin distanza na saja betg simpel.

En grevs temps han ins pudì ir a messa u pregia, urar ensemen, rugar per perdun e spetga ch'il Segner gidia u midia la sort. Uss va quai sulet pli persul. Per mai è quai fitg grev, da betg pli pudair urar communablamain in Bab nos.

Omadus spirituals emprovan sco probabel tut ils spirituals en il pajais dad esser qua per la glieud. D'esser a disposiziun per cussegl, discurs al telefon ed en cas urgents, per exempel tar persunas muribundas, da far visitas a chasa. Lezzas dentant cun las mesiras da protecziun cumandadas.

Spezialmain grev saja da betg pudair festivar Pasca en cuminanza cristifidaivla, han ditg omadus spirituals.

Livestreams e messas online

Questa cuminanza na datti er betg sch'ins emetta la messa via livestream en la rait. Questa furma dat però almain in zic communitad. Las pussaivladads tecnicas d'ozendi permettan da far quai. E pliras plaivs èn londervi da sclerir, planisar ed organisar d'emetter messas ord baselgia u chapluttas via las raits socialas u youtube, natiralmain cun sa tegnair vid las ordinaziuns federalas davart il coronavirus. La plaiv da Breil (en Surselva) cun sur Sajan Vattakkat Yohannan ha gia decidì da far las messas via youtube. Ed er els pondereschan per la jamna sontga da far las liturgias via livestream.

Cler è che las plaivs, ils plevons ed emploiads emprovan da porscher a parochianas e parochians tant sco pussaivel en quest temp da crisa nua ch'i dovra er ina tscherta creativitad.