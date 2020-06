En noss mintgadi essan nus confruntads cun bleras linguas: ils idioms rumantschs, las linguas svizras e quellas dad esters en Svizra. Ma er cun la lingua catolic-refurmada, la lingua dals giuvens e pli vegls, da persunas da differents origins u differentas opiniuns – ina sfida da chapir in l’auter.

Chapir in l’auter – Tschuncaisma mussa ina via

Tschuncaisma regorda al spiert divin che unescha nus e mussa ina via da sa chapir – dentant uschia che mintgin po mantegnair sias atgnadads. Co quai succeda tenor la bibla e co i po succeder ozendi, quai vegn tematisà en il servetsch divin ecumenic.

