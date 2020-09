En il film «Shalom Allah» ha accumpagnà il reschissur gidieu David Vogel a pliras persunas svizras ch'èn convertidas a l'islam. Tge è lur motivaziun? Tge istorgias e biografias sa zuppan davos ina tala decisiun? E pertge fa in um gidieu in film sur da muslims?

El saja en prima lingia schurnalist, di David Vogel. Ma cun far ses film “Shalom Allah” che raquinta da persunas svizras che converteschan a l’islam, è el vegni confruntà cun sia atgna biografia religiusa. E quai mussa el era en il film.

Ateist tranter convertits

Ses protagonists sa laschan en cun ina religiun nova. En quest cas l’islam. Converteschan. Surpiglian normas, structuras e rituals novs. Chattan pro Dieu. David Vogel savessa ha fat il moviment cuntrari. El è creschi si a Turitg en ina famiglia gidieua fitg religiusa. Durant in viadi tras l'America dal Sid, suenter la matura, ha'l però tut cumià da Dieu. Ha mess sia kippa en ina trucletta sin palantschin, è sorti da la cuminanza gidieua ed sa numnava ateist. E tut quest al collia cun ses protagonists, di David Vogel.

Experientschas sumegliantas

D'ina vart era el pli baud savessa in outsider religius. E quai in outsider religius visibel. “Jau hai simpatia per ina dunna che chamina cun in faziel da chau tras la staziun da Turitg. Pertge? Jau ma record co che jau chaminava cun mia kippa tras la staziun da Turitg, ed ils neonazis eran là.” Quests simbols o accessoires religius rendan vulnerabels. Tuttina sche quai è in hijab o ina kippa. Savens na stat pli la persuna savessa en il center, mabain la persuna daventa ina represchentanta d’in collectiv, sco "Israel" o sco "l’islam". Sa stuair declerar, perfin defender, era quai conuscha David Vogel da pli baud.

Maletg 1 / 4 Legenda: David Vogel va en tschetga da sia biografia religiusa MAD Maletg 2 / 4 Legenda: Miriam e Franco han chattà tegn en l'islam MAD Maletg 3 / 4 Legenda: Gioia è anc malsegira sche ella vul era convertir sco sia mamma MAD Maletg 4 / 4 Legenda: Gioia sa decida dad era convertir a l'islam MAD

E lura datti ina terza famigliaritad tranter il reschissur e ses protagonists: In tschert extremissem suenter la conversiun. Durant ch'ils convertits en il film "Shalom Allah" en en tschertga da las respostas absolutas e lessan far tut gist, sa regurda David Vogel, sco ch'el ha celebrà la deliberaziun da la cuminanza gidieua cun tut sias cellas. Il act culminant: Mangiar ina liongia brassada publicamain.

Pazienza cun convertit*as

E quai è forsa l'appel principal da David Vogel en ses film: Avai pazienza cun convertits. Ch'els dovran in per onns per sa stabilisar, per sa regular. Religiun na saja mai insatge airi, mabain adina en moviment, insatge dinamic. E quai renda el visibel a moda subtila ed impressiunanta en il film "Shalom Allah" - tant cun la reflecziun davart si'atgna biografia religiusa che maina davent da Dieu, sco en il process pro ses protagonists e protagonistas che chattan in nov dachasa religius en l’islam.