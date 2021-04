Trais giadas ha Johann Sebastian Bach dirigì quest'ovra, ch'è segir e franc stada in model ed exempel per sias atgnas passiuns. Era sche las grondas passiuns da Bach èn armonicamain e melodicamain in toc pli cumplexas, ha la passiun tenor son Marcus in scharm tut spezial.

L'ura speziala da «Vita e Cretta» per venderdi sontg è deditgada a questa passiun, ch'è probablamain vegnida cumponida enturn l'onn 1705 da Friedrich Nicolaus Bruhns, cantor en il dom da Hamburg.