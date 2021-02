Pèrs omosexuals n’han betg anc ils medems dretgs sco pèrs eterosexuals en Svizra. In pass en direcziun da l’egualitad fiss la benedicziun da pèrs omosexuals. Ma quella na vegn betg pratitgada en tut las cuminanzas religiusas.

«La benedicziun da relaziuns omosexualas fiss in pass impurtant»

Cun dir gea a la lètg per tuts il december passà ha il parlament svizzer fatg in pass en direcziun egualitad dals dretgs da pèrs omosexuals. In comité da la PPS ed UDF ha dentant lantschà il referendum encunter. L’avrigl 2021 vegn decidì, sch’i dat ina votaziun dal pievel en chaussa.

Sche la lètg è averta era per pèrs omosexuals, vegnan probablamain las Baselgias svizras a discussiunar danovamain davart la benedicziun da pèrs omosexuals. Enstagl da nozzas offereschan pliras Baselgias – uschia per exempel la Baselgia cristcatolica u la Baselgia evangelic-refurmada – da princip ina celebraziun en baselgia cun ina benedicziun d’ina relaziun omosexuala.

La Baselgia patratga en autras dimensiuns ed en auters temps, perquai èn pitschens pass encunter ad umans omosexuals da gronda valur. Impurtant è, che quels pass èn vardaivels e da constanza

Persunas che charezzan persunas da la medema schlattaina èn però en ina posiziun difficila en la Baselgia roman-catolica. Quella na tolerescha betg talas benedicziuns.

Il catolic persvadì Anton Capaul e la plevonessa refurmada Priscilla Schwendimann stattan tuts dus avertamain tar lur orientaziun omosexuala. Cun els discurrin nus davart lur Baselgia e l’avertadad envers pèrs omosexuals.

Pertge n’è la Baselgia catolica betg pli averta envers umans che tschertgan la proximitad e la benedicziun da Dieu per lur relaziun d’amur? Pertge na fa il papa betg daplì per pussibilitar la benedicziun da pèrs omosexuals, malgrà ch’el avertescha da lur exclusiun? Tge rolla pudess il nov uvestg da Cuira avair en chaussa? E pertge dattì er en la Baselgia refurmada anc ozendì bleras discussiuns davart la benedicziun da pèrs omosexuals?