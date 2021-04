Ellas èn soras e figlias da plevon. Ed ensemen fan ella dapi in onn in podcast cun il num «Unter Pfarrerstöchtern» – Sabine Rückert, schurnalista e suppleanta dal schefredactur da la gasetta tudestga «Die Zeit» e Johanna Haberer, professuressa per teologia a l'Universitad dad Erlangen. Dapi che 30 uras istorgias or da la Bibla han ellas gia raquintà. E stuffas n'èn ellas anc ditg betg.

Cronologicamain mainan ellas ils auditurs e las audituras tras la scrittira sontga – rivadas èn ellas entant pir tar lonuraziun dal vadè daur. «Unter Pfarrerstöchtern» è in podcast fitg instructiv, ma mai magistral.