La tragedia è capitada il 2016 en ils Stadis Unids. Ina commoda dad Ikea era cupitgada ed aveva smatgà l’uffant da dus onns. La fin da l’onn passà è il concern sa cunvegnì cun ils geniturs da pajar questa summa.

Ord vista etica na dastgian ins betg pajar daners per ina vita umana, di Peter Schaber, professer per etica applitgada a Turitg. I dependia dentant co ch’ins interpreteschia l’intent d’ina tala summa.

Dretgiras e segiradas ston savens giuditgar tals cas e stipular in import. Leander Loacker, professer per giurisprudenza a Turitg, explitgescha tenor tge criteris ch’ils derschaders quintan ora talas indemnisaziuns. En Svizra vegnian pajadas bler pli bassas summas che en America.

