Madras artifizialas, rusaris digitals e ritalin or da l’automat

La biotecnologia, l'intelligenza artifiziala ni la digitalisaziun, quellas teconologias dinamicas sa sviluppan cun grond tempo. Ellas pussibiliteschan a nus d’ans optimar en las pli differentas modas e manieras. Saja quai, che nus utilisain l’agid da l’internet sin tut ils champs pussaivels, u per exempel l’agid da roboters, ubain da la tecnologia genetica. Dentant n’è blera glieud betg u mo pauc infurmada davart quellas tecnologias ed innovaziuns. E d'intginas ins po sa dumandar, schebain ellas èn moralmain ed eticamain giustifitgadas.

Nus ans stimulain cuntinuadamain. Quai entschaiva gia la damaun cun baiver café.

Il Museum da la communicaziun a Berna less far attent a quel fatg. Quai fa el cun l’exposiziun «Super – Die zweite Schöpfung». In'exposiziun multifara ed er provocanta. I vegn era preschentà in novum: Scenas da teater sco part da l’exposiziun.

Vita e cretta guarda davos las culissas da «Super – Die zweite Schöpfung».

Nus mussain las pli novas tecnologias ed innovaziuns e tge ch'ellas pussibiliteschan als umans en il futur. Nus mettain dentant era en dumonda ellas.

Maletg 1 / 7 Legenda: In sguard en l'exposiziun © Museum da la communicaziun Maletg 2 / 7 Legenda: En l'exposiziun "Super - Die zweite Schöpfung" san visitaders e visitadras empruvar e testar ils exponats © Museum da la communicaziun Maletg 3 / 7 Legenda: L'uschenumnà exoskelet surpiglia las funcziuns d'in maun © Museum da la communicaziun Maletg 4 / 7 Legenda: In’automat da snacks che porscha tut auter che snacks, el cuntegna preparats sco Viagra e Ritalin © Museum da la communicaziun Maletg 5 / 7 Legenda: En l'exposiziun "Super - Die zweite Schöpfung" san visitaders e visitadras empruvar e testar ils exponats © Museum da la communicaziun Maletg 6 / 7 Legenda: Scenas da teater sco part da l’exposiziun © Museum da la communicaziun Maletg 7 / 7 Legenda: "Ina maschina sa dapli che ti" © Museum da la communicaziun