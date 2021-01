cuntegn

Vita e cretta - «Religiun è cool»

Uraris fullanads, pluralissem da religiuns ubain simplamain pauc interess: L'instrucziun da religiun è en las stretgas, e quai en plirs chantuns svizzers. Per ans far in maletg da la situaziun en il Grischun, avain nus visità la segunda classa primara da Mustér.