Quai di in expert, l’eticher Christof Arn, che viva a Scharans. El explitgescha, ch’ils carstgauns n’èn savens gnanc conscients da quai, tge valurs ch’èn impurtantas per els.

Entras l'educaziun, las experientschas ubain la communicaziun cun auters ans orientain nus a tschertas valurs en la vita. E quai a moda inconscienta.

Arn ha perquai elavurà in simpel ed effizient test. Cun quel san ins chattar ora, tge valurs e tge etica ch’ins represchenta en la vita. Nus avain piclà or intginas da quellas 14 dumondas dal test ed avain fatg l’emprova cun exempels or dal mintgadi.

Cun quel test pon ins chattar or inqual chaussa davart sasez.

Test d'etica da Christof Arn ethikprojekte.ch , il link avra en ina nova fanestra

Pled sin via: