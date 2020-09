Vita e cretta

Rugar, engraziar, confessar avevi num per catolics e refurmads pli baud il di da la Rogaziun federala. Ed oz? Sco vegn il firà celebrà ozendi e tge muntada ed intenziun ha el anc en in temp da multireligiusadad ed ateissem?

La terza dumengia da settember duessan las cuminanzas religiusas en Svizra celebrar la Rogaziun federala. Quai prescriva il stadi. La Rogaziun federala è il sulet firà interconfessiunal ch’è ordinà da la Confederaziun. Quai è in fatg extraordinari.

I va era persuenter da renconuscher, che l'atgna religiun è era insatge politic.

En ils davos tschientaners eran tals dis da Rogaziun savens ina resposta sin temps da crisa (guerras, terratrembels, malsognas etc.). Las interpretaziuns da temps passads, per exempel la crisa sco expressiun da la gritta da Dieu, na po ins oz betg pli far valair. Svizzers e Svizras appartegnan oz era betg mo pli a la baselgia cristiana, dentant a differentas cuminanzas religiusas. Ubain ch'els ed ellas perdan pli e pli il liom tar la religiun.

Tge senn fa la Rogaziun alura anc ozendi, en in temp da multireligiusadad ed ateissem?

En tut las religiuns vegni fatg uraziun, engrazià e fatg penetienza. Uschia stendan las celebraziuns interreligiusas, ch'han lieu a chaschun da la Rogaziun federala, ina rait tranter ils umans.

La teologa ed assistenta pastorala en la plaiv da Glion Flurina Cavegn-Tomaschett raquinta da la lunga tradiziun da quel firà, sco ch’el vegn celebrà ozendi e tge particularitads ch’i dat en connex cun la Rogaziun en differents chantuns Svizzers. Ed – ella valitescha la muntada e l'intenziun da quel firà.

Era la professuressa da teologia da la scol’auta teologica a Cuira Eva-Maria Faber vegn a plaid. Ella tradescha nua en Svizra ch'i dat tge celebraziuns interreligiusas e pertge che quai è bun, sche stadi e religiuns coopereschan en tala furma sco per la Rogaziun federala.