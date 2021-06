Chattar ina u in reverenda n’è betg simpel. Da las scolas na vegnan betg avunda forzas giuvnas e da l’autra vart dal spectrum s’avischinan divers reverendas a lur pensiun. Ina situaziun che causescha betg be ad ina pravenda rumpatesta.

La pravenda da Langenthal ha empruvà dad ir novas vias. Ella ha tschertgà questa primavaira in «community manager». Surprendenta n’era dentant betg be la denominaziun innovativa per la lavur dad in reverenda, ma er la furma dad inserat: La pravenda Langenthal ha tschertgà via medias socialas ed in podcast sur Spotify.

Reverenda Stephan Bösiger, enconuschent da ses pleds sin via per Vita e cretta, raquinta questa dumengia davart il community manager en servetsch da dieu – e davart il success, che l’acziun insolita dad ils da Langenthal ha gì.