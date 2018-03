Eduard Lombriser – commemoraziun a Trun

Ils 21 d'october avant 100 onns è naschì Eduard Lombriser.

Ils 21 d'october ha gì lieu a Trun ina festa da commemoraziun per il cumponist Eduard Lombriser. Quest di avess el pudì festivar ses 100avel natalizi. El è stà magister, ha sunà las orglas, dirigì chors e musicas, stà reschissur da teater e manader da curs da rumantsch a Laufen (BL). Si'ovra cumpositorica cumpiglia 300 chanzuns. 12 èn vegnidas preschentadas quella saira da l'ensemble deCanto en furma virila e maschadada e dal Chor cecilian da Trun. Isidor Lombriser, il figl e Linard Candreia, in bun ami han raquintà or da la vita d'Eduard Lombriser. Rosvita Barenius-Scherrer ha moderà.